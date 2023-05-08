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Міноборони показало, як у Києві збивали "шахеди"

Минулої ночі було збито всі російські безпілотники, які атакували Київ.

Міноборони показало, як у Києві збивали "шахеди"
Фото: Скрін з відео

Міноборони України опублікувало відео "полювання" за російськими дронами над Києвом у ніч на 8 травня.

Відео опубліковане у Twitter Міноборони України.

На відео видно, як у нічному небі летять черги трасуючих куль, а також чути потужний вибух.

"Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були спрямовані на Київ", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у Києві внаслідок падіння уламків безпілотника є поранені. Про це 8 травня повідомив мер Віталій Кличко. Він назвав цю атаку безпілотниками наймасовішою за час війни. 

Учора вночі в столиці теж лунала повітряна тривога – збивали розвідувальний безпілотник. 4 травня вдень над містом збивали Bayraktar, що втратив керування. До того, у ніч із 3 на 4 травня, ворог вчинив атаку БпЛА. Всі цілі збили, але уламки впали на машину та дорогу в трьох районах. 

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