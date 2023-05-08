Міноборони України опублікувало відео "полювання" за російськими дронами над Києвом у ніч на 8 травня.

Відео опубліковане у Twitter Міноборони України.

На відео видно, як у нічному небі летять черги трасуючих куль, а також чути потужний вибух.

"Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були спрямовані на Київ", - йдеться у повідомленні.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023

Нагадаємо, що у Києві внаслідок падіння уламків безпілотника є поранені. Про це 8 травня повідомив мер Віталій Кличко. Він назвав цю атаку безпілотниками наймасовішою за час війни.

Учора вночі в столиці теж лунала повітряна тривога – збивали розвідувальний безпілотник. 4 травня вдень над містом збивали Bayraktar, що втратив керування. До того, у ніч із 3 на 4 травня, ворог вчинив атаку БпЛА. Всі цілі збили, але уламки впали на машину та дорогу в трьох районах.