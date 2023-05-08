Наші захисники неба – бійці Повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і “Шахедів” терористів, – цими днями надихають не лише нас.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки. Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це, однозначно, антидот проти інших агресій. Світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників. Можемо ми – отже, зможуть інші. Якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно й так само разом з іншими вільними народами. Дякую кожному нашому воїну, який дає Україні цей результат! Дякую кожному партнеру, який допомагає нашим воїнам саме тією зброєю, яка потрібна для результативності!” - сказав президент.

Особливо він відзначив воїнів 96-ї Київської зенітної ракетної бригади.

“Звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим підрозділам, які б’ються на найбільш жорстоких напрямках. Мар’їнка, Бахмут, Авдіївка… Я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну саме там, за відвагу та стійкість! Окупанти знову отримали від своїх керівників якісь чергові завдання просунутись кудись до певної дати… Що ж, це означає лише те, що попри будь-які дати наші герої будуть, як і завжди, знищувати окупанта”, - зауважив Володимир Зеленський.

Він провів сьогодні засідання Ставки, на якому доповідали й командувачі оперативних напрямків, і Головком, і керівники розвідки. Доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми будемо робити певні кроки – кроки, які зміцнять наш захист.

“Були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів. Провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини щодо цього. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати”, - наголосив президент України.

Також голова держави провів і кілька безпекових нарад з урядовцями.

“Перша нарада – щодо розмінування в Україні. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно – мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою. Ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо й спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо і з партнерами заради збільшення наших можливостей. У техніці, у підготовці саперів і піротехніків”, - зазначив Володимир Зеленський.

Ще одна нарада, безпекова, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України - від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу.

“Хай перемога над теперішнім злом рашизму буде найкращим ушануванням пам’яті тих, хто боровся й переміг нацизм!” - підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський став найпопулярнішим українцем в Twitter. Після повномасштабного російського вторгнення кількість підписників на його сторінку зросла до 7 мільйонів людей.