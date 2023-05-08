В "Укренерго" спростували фейки щодо відключень світла

У соціальних мережах стартувала нова хвиля маніпуляцій щодо відключення світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Окремі телеграм-канали публікують фейкові повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень. Це все брехня", – заявили в Укренерго.

У компанії нагадали, що актуальну інформацію про стан в енергосистемі Укренерго публікує тричі на тиждень – якщо не трапляється надзвичайних подій. Про всі надзвичайні події повідомляється оперативно, щойно дозволяє безпекова ситуація.

Поки що підстав говорити про запровадження графіків відключень немає, запевнили в "Укренерго".

Нагадаємо, що станом на понеділок 8 травня енергосистема працює з резервом потужності, але через обстріли є відключення електрики у шести регіонах.