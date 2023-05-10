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3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький

Втрат зазнали і підрозділи "вагнерівців". 

3-я окрема штурмова бригада ЗСУ під час наступальних дій у Бахмуті розгромила підрозділи 72-ої російської бригади. Фактично повністю знищені дві роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка.

Про це повідомив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї ОШБр, Андрій Білецький.

"Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий закін ПВК «Вагнер» поніс великі втрати", – додав Білецький. 

За його словами, наступальні дії велися на площі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м.

"Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ", – додав Андрій Білецький.

У Telegram 3-ої штурмової бригади ЗСУ додали, що за дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях Бахмута штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, ще 87 – "на півшляху до попередньо згаданих". 

"Серед усіх них є і вагнерівці. Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян", – повідомили вони вчора увечері. 

Учора 3-тя окрема штурмова бригада в твіттері зазначила, що повідомлення власника "вагнерівців" Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади зс рф з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились, відповідає дійсності. 

У Міноборони України нещодавно повідомляли, що росіяни мали на меті повністю захопити Бахмут до 9 травня – сакральної для них дати. Президент Володимир Зеленський повʼязував збільшення кількості повітряних атак на тилові області України із тим, що план із взяття Бахмута не вдався. 

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