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Прикордонники та бійці ЗСУ знищили РЕБ росіян

Також артилерійським вогнем знищили особовий склад окупантів.

Прикордонники та бійці ЗСУ знищили РЕБ росіян
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Взаємодія прикордонників з військовослужбовцями ЗСУ призвела до знищення російської техніки.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“На Донеччині “зелені берети” за допомогою БПЛА виявили позиції, розташування засобу РЕБ та переміщення піхоти ворога”, - повідомили в Держприкордонслужбі.

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Після цього прикордонники передали координати ворогів артилерійському підрозділу однієї з бригад ЗСУ. 

В результаті ведення вогню під корегуванням військовослужбовців ДПСУ, окупанти втратили кілька своїх бійців.

Нагадаємо, українські прикордонники на Сватівському напрямку у Луганській області збили три дрони російських окупантів.

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