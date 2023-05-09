Взаємодія прикордонників з військовослужбовцями ЗСУ призвела до знищення російської техніки.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“На Донеччині “зелені берети” за допомогою БПЛА виявили позиції, розташування засобу РЕБ та переміщення піхоти ворога”, - повідомили в Держприкордонслужбі.

Після цього прикордонники передали координати ворогів артилерійському підрозділу однієї з бригад ЗСУ.

В результаті ведення вогню під корегуванням військовослужбовців ДПСУ, окупанти втратили кілька своїх бійців.

Нагадаємо, українські прикордонники на Сватівському напрямку у Луганській області збили три дрони російських окупантів.