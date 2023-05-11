Імпорт нафти з Росії в Індію за рік повномасштабної війни зріс у 10 разів

2021 року російська нафта становила 2% річного імпорту в Індію, а зараз показник зріс майже до 20%.

За рік повномасштабної війни Росії в Україні імпорт російської нафти до Індії зріс у 10 разів. Азійська країна наростила закупівлю російської сирої нафти і зекономила близько $5 млрд, свідчать наведені BBC дані індійського Bank of Baroda.

Нарощення імпорту відбулося в той час як західні держави скоротили купівлю енергоносіїв у країни-агресора. Через це Росія продавала енергоресурси зі знижкою Китаю та Індії, яка є третім найбільшим імпортером нафти в світі.

За даними індійського банку, у 2021 році російська нафта становила 2% річного імпорту в Індію, а зараз показник зріс майже до 20%.

На початку війни в Україні Європа імпортувала в шість разів більше енергії з Росії, ніж Індія, заявив міністр закордонних справ країни С. Джайшанкар у телеінтерв'ю минулого року.

"Європі вдалося скоротити імпорт, роблячи це комфортним способом", – сказав він, додавши, що якщо це принципове питання, то чому Європа не скоротила імпорт у перший день вторгнення.

За даними Bloomberg, Індія збільшила купівлю російської нафти та перероблює її у паливо для ринків США і Європи. Країна може отримати більший прибуток, купуючи сиру нафту зі знижкою і продаючи нафтопродукти з неї за світовими цінами.