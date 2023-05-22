Російські добровольчі формування заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах лунали вибухи (оновлено)

Бійці "Руського добровольчого корпусу" та так званий легіон "Свобода Росії", які, згідно з їхніми заявами, воюють на боці українців, повідомили про перебування в РФ.

Вранці 22 травня добровольці РДК опублікували відео поруч із дорожніми знаками, що позначають вʼїзд до російських населених пунктів Любимівка (Брянська область), Безлюдківка (Бєлгородська область) та Чуровичи (Брянська область).

На кожному з відео під знаками з назвами населених пунктів стояли військові з прапорами РДК.

Легіон "Свобода Росії" тим часом заявив про підняття прапорів над "звільненими" російськими населеними пунктами. За їхніми словами, "звільнено" Козинку Бєлгородської області (населення близько 1000 осіб), а в Гайворон нібито зайшли "передові загони".

Місцева влада заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Гладков стверджує, що БпЛА скинув вибухівку. Губернатор Брянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту.

Згодом влада Бєлгородської області заявила про проникнення "українських диверсантів".

Оновлення 15:08. Легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців, сказав у коментарі Суспільному представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Близько 14:00 легіон «Свобода Росії» та «РДК» заявили, що «звільнили» Козінку Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Грайворон

РДК уже фігурував у повідомленнях про перетин кордону. 2 березня росіяни почали поширювати дані про “перетин кордону”, який нібито вчинили “українські націоналісти”, яким захотілося вчинити стрілянину в російському селі та викрасти його мешканців. Потім інформацію про "викрадення" заперечили самі ж росіяни. Однак вони стверджують, що була стрілянина.

Угруповання, що називається "Руський добровольчий корпус", сказали, що це його представники були на території Брянської області, але підкреслили, що не воюють із цивільними.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що історії про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. У ГУР тоді ж сказали, що події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян Росії.