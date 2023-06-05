​Російські загарбники за добу випустили по Херсонщині 176 снарядів

За минулу добу російські війська здійснили 28 обстрілів Херсонської області, випустивши 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 28 обстрілів, випустивши 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району", – йдеться в повідомленні.

Дві людини дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області евакуйовано 50 осіб.

Нагадаємо, в неділю російські війська обстріляли Херсонщину з авіації. Внаслідок авіаудару дістала легкі поранення 64-річна жінка. Їй надають медичну допомогу. Обстріляли окупанти також Берислав – влучили в територію заводу.