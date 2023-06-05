Зрадників затримали на Вінничині, в Одесі, та на Дніпропетровщині.

Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України. У результаті було затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ Росії і встановлено особу їх російського "куратора".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими центрами прийняття рішень. Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 доларів на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи»", – йдеться в повідомленні.

Зв’язок із представником російської спецслужби його поплічники підтримували через месенджери.

Так, на Вінниччині було затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього він проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

У Дніпропетровській області викрито російського агента з позивним "Грім", який малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. Ще одним його завданням було отримання планів евакуації та схем будівель місцевих підрозділів Сил оборони, у тому числі СБУ.

В Одесі затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати цю інформацію, він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців. Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, зрадник із Черкащини, який передавав росіянам локації української ППО і блокпостів, отримав 15 років тюрми.