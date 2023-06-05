За добу РФ била по девʼяти областях України, – ОВА

У Чернігівській області росіяни били у Новгород-Сіверський район – із мінометів. Також зафіксовано скидання боєприпасів з коптера. Без втрат та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив девʼять обстрілів (34 вибухи). Обстріляв Білопільску, Есманьську, Середино-Будську громади. По околиці Середина-Буди Шосткинського району здійснив обстріл БпЛА типу "Шахед", унаслідок чого пошкоджено господарчу споруду. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли. Зафіксовано 104 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади. У Великописарівській громаді унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу. У Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії – 28 вибухів. Пошкоджено сім приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранення дістали двоє людей.

У Запорізькій 71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах: авіаудари по Малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, ракетними системами залпового вогню били по Залізничному, Темирівці, Преображенці та Ольгівському, 64 артудари по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах. На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів.

У Дніпропетровській двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії. Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті девʼять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі. Атакував ворог область і безпілотником, проте військові з ПвК "Схід" збили "шахед".

У Луганській ворог атакував у районах Новоселівського та Білогорівки. Намагання окупантів зупинили вогневим ураженням. Крім цих сіл, під обстрілами з боку противника опинилися Невське та Макіївка. Авіаудару знову завдали по Сергіївці. За добу противник здійснив 71 обстріл (311 снарядів).

У Харківській внаслідок обстрілу у Вовчанську пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає. Внаслідок обстрілу Золочева поранено 40-річного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю ДЮСШ. У Куп'янському лісовому господарстві в результаті обстрілів сталася лісова пожежа. Без постраждалих. Також вчора ворог обстріляв Піщане Куп'янського району. Поранень зазнала жінка 58 років, пошкоджено приватне домоволодіння. Увечері внаслідок обстрілу трьома ракетами (попередньо С300) Чугуєва пошкоджені будівлі та господарчі споруди. Місце влучення ще двох ракет та дані щодо наслідків встановлюються.

У Донецькій троє поранених цивільних за добу. Росіяни обстріляли 13 населених пунктів: Часів Яр, Авдіївку, Торецьк, Курахове, Максимівку, Времівку, Карлівку, Максимільянівку, Уманське, Новоукраїнку, Петрівку, Новомаркове, Званівку. Пошкоджено 11 об’єктів: шість житлових будинків, дві господарчі споруди, адмінбудівля ДП "Торецьквугілля", цех ДП "Торецьквугілля".

У Миколаївській вчора двічі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також ввечері внаслідок ворожого обстрілу Очакова пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 28 обстрілів (176 снарядів), російські військові поцілили у райони 12 населених пунктів області. У селищі Веселому Каховського району керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства. Через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення. Атакували росіяни й Берислав – поцілили у територію заводу. Загалом за добу внаслідок російської агресії дві особи дістали поранення.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни до 5 червня 2023 склали більше 21 300 осіб.Минулої доби захисники ліквідували ще 410 окупантів.