Головне за ніч та ранок. Понеділок, 5 червня

Ситуація з укриттями в столиці, 29 бойових зіткнень на сході, втрати окупантів, ворожі обстріли Херсонщини та Запоріжжя.

Ситуація з укриттями в Києві залишається критичною: половина перевірених обʼєктів не готова. Про це за підсумками другого дня роботи комісії щодо ревізії столичних сховищ заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Згідно з проміжними результатами перевірки, 13% укриттів (242 обʼєкти) не змогли відкрити, тож ступінь готовності не визначена. 596 (32%) не готові до використання. 1011 (55%) – готові. Загалом перевірили 1849 укриттів.

Мер Києва Віталій Кличко в своєму Теlegram опублікував статистику по районах. Згідно з його даними, єдиним районом, де забезпечено доступ до всіх укриттів, є Деснянський. Це саме той район, де минулого тижня троє людей загинули біля закритого входу до сховища поліклініки. Найгірша ситуація з доступом у Шевченківському районі.

Повідомити про закриті або занедбані укриття киян можуть в додатку "Київ Цифровий". Для цього треба в розділі "Безпека" знайти "Мапу укриттів", обрати на карті сховище і натиснути «поскаржитися на укриття». Наприклад, можна повідомити про відсутність місць для сидіння чи вогнегасника, хоча певна частина укриттів – це підземні переходи.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни до 5 червня 2023-го орієнтовно склали 210 350 осіб. Минулої доби наші захисники ліквідували ще 410 окупантів, 11 танків та 12 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу російські війська здійснили 28 обстрілів Херсонської області, випустивши 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

"За минулу добу противник здійснив 28 обстрілів, випустивши 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району", – повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Дві людини дістали поранення. Крім того, з деокупованої території області евакуйовано 50 осіб.

19 населених пунктів Запорізької області російська армія обстріляла 71 раз.

"Ворог продовжує атакувати мирні міста і села. 71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах: авіаудари по Малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, РСЗВ по Залізничному, Темирівці, Преображенці та Ольгівському, 64 артудари по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах", – написав у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Правоохоронці зафіксували 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів. Люди не постраждали.

Управління стратегічних комунікацій попереджає, що російські окупаційні війська активізують свої інформаційно-психологічні операції.

Зазначається, що на російських каналах і в соцмережах планується посилення поширення недостовірної інформації про бойові дії ЗСУ, а також ворожих формувань.

"З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема і власного населення) російські пропагандисти поширюватимуть недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих і полонених. А також інші фейкові матеріали", – йдеться в повідомленні СтратКому.

СтратКом ЗСУ наголосив, що достовірну інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗСУ.

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