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Херсонська ОВА створила контакт-центр для волонтерів, які хочуть допомогти в ліквідації наслідків підриву ГЕС

Всі благодійники можуть звертатися за номером 0 800 101 102.

Херсонська ОВА створила контакт-центр для волонтерів, які хочуть допомогти в ліквідації наслідків підриву ГЕС
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Херсонська обласна військова адміністрація створила єдиний контакт-центр для волонтерів, які хочуть допомогти регіону в ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС

Всі благодійники можуть звертатися за номером 0 800 101 102. Там можна отримати інформацію, яка допомога області потрібна першочергово, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

"Ви можете не лише надавати необхідні речі, а й стати волонтерами. Ми потребуємо людей, які прагнуть допомагати іншим. Дзвоніть. Долучайтеся до армії волонтерів", – закликав він.

Нагадаємо, волонтерів із човнами закликали тимчасово не їхати в Херсон через російські обстріли. Вчора під час евакуації в Херсоні було поранено девʼятьох осіб: цивільних, які хотіли врятуватися, та поліцейських у рятувальників, які їм допомагали. Про третій день після підриву ГЕС у Херсоні та допомогу місцевим читайте в матеріалі LB.ua. 

За даними станом на ранок 9 червня, внаслідок підриву ГЕС загинули щонайменше пʼятеро, 13 вважаються зниклими. Остаточні наслідки російського теракту стануть відомі після сходження води. Окупанти цивільним особам на захопленій території не допомагають. 

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