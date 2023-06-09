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Волонтерів із човнами просять поки що не їхати в Херсон

У місті погіршилась ситуація з безпекою через постійні російські обстріли.

Волонтерів із човнами просять поки що не їхати в Херсон
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Херсонська ОВА звернулася до волонтерів з проханням поки що не їхати в Херсон. 

“Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсоні, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста. За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі!” – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що зараз достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій.

При цьому допомогти Херсонщині можна іншими способами.

Нагадаємо, на Херсонщині рівень води за ніч упав на 20 сантиметрів. Затоплено понад 3600 будинків. Евакуйовано понад 2300 людей і 550 тварин. 

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