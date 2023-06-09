Ремонт укриттів: чиновники Голосієвської РДА забезпечили підконтрольній фірмі перемогу в тендері, – Офіс Генпрокурора

Підрядник, один з учасників схеми, отримав підозру в заволодінні бюджетними коштами на ремонті укриттів.

Правоохоронці повідомили про підозру одному із учасників злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами на ремонті укриттів у столиці.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактами заволодіння бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.

Після завершення робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо їх обсягів та вартості.

Протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад мільйон гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває. За результатами проведення ряду експертиз буде вирішено питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївської райдержадміністрації.

Нагадаємо, на початку тижня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з укриттями в Києві критична, половина перевірених сховищ не готова. 100% сховищ відкриті лише в Деснянському районі, де минулого тижня загинули троє киян.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua.