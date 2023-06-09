“Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували”.

СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів.

Відомство зазначає, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави. Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові.

“Там не они (українська сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали”, – розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ.

“Підірвавши греблю Каховської ГЕС, Російська Федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів”, – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Нагадаємо, вдень 8 червня росіяни обстрілювали Херсон під час евакуації людей із зони затоплення. Окупанти били по прибережних територіях та центральній частині міста. Докладно про третій день катастрофи в Херсоні читайте в матеріалі LB.ua.

Також нагадаємо, що росіяни відкрили вогонь під час евакуації і в перший день після підриву Каховської ГЕС. Внаслідок цього були поранені двоє поліцейських, які рятували людей.

Вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Попередньо, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.