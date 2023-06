Заговорити як Черчіль: поради, як покращити свою вимову

Уявіть, ви довго вчили англійську граматику та поповнювали свій словниковий запас. Настав час продемонструвати знання на практиці. Ви намагаєтесь заговорити, а вас... не розуміють. Ви нервуєте, стараєтеся ще більше та вас все одно не розуміють. Аби цей нічний жах не став реальністю, спеціалісти онлайн-школи Englishdom підготували для вас кілька порад, як покращити свою вимову.

Почнемо з транскрипції

Як би того не хотілося, але без нудної теорії не обійтися. Для початку візьміться за англійську транскрипцію. Уміти правильно прочитати, що написано у квадратних дужках біля нового слова – це гарантія того, що вимовити його ви зможете вимовити без помилок. В цьому допоможуть загадкові значки Міжнародного фонетичного алфавіту (ІРА). Його доведеться вивчити напам’ять. Якщо, звісно, хочете користуватися словником.

Скоромовки

В чому секрет ідеальної дикції? Кожен телеведучий та радіодіджей розповість вам про скоромовки. Про те, скільки користі приносять ці дивакуваті віршики. Як покращують вимову та фонетичне сприйняття (вміння розпізнавати звуки в невимовних сукупностях літер).



Трохи попрактикуємося? Спробуйте кілька разів поспіль швидко проговорити ось це:

Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he?

Розпочинайте повільно, чітко промовляючи кожний склад. Не бійтесь помилятися. Повторіть ще раз. Ще, з кожним разом збільшуючи швидкість. Вийшло? Ок. От вам ще одне завдання:

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

Впорались і з цим? Тоді тримайте:

She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So, if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells.

Повторюйте ці скоромовки кілька раз на день. Результат не змусить довго на себе чекати. Вести прямі ефіри на ВВС ви поки що не зможете, але неприємне відчуття «каші у роті» зникне.

Слухай, дивись та співай

Робота над вимовою принесе набагато більше результатів, якщо з головою зануритись в англомовний аудіо- та відеоконтент.

Подкасти та аудіокниги – завдяки їм ви не тільки навчитеся сприймати англійську на слух, але й вимовляти. Просто слухайте та відтворюйте. Так, спочатку вийде кострубато. Але трохи наполегливості і непіддатливе «th» та інші не менш непідйомні сукупності літер в буквальному сенсі відскакуватимуть від зубів.

Під час перегляду серіалів уважно слідкуйте за тим, як говорять персонажі. Важливо усе: інтонації, наголоси та рухи губ. Після перегляду корисним буде стати біля дзеркала та спробувати повторити один з монологів свого улюбленого персонажа.

Окремо варто виділити музичний контент. Розпочніть із «дуетних співів» зі своїм кумиром. Маючи під руками текст, співайте разом з оригіналом, намагаючись робити це так, як робить артист. Далі можна проспівати самостійно. І не бійтеся, якщо зі слухом у вас не склалося, ви завжди зможете сказати наляканим сусідам, що працюєте над вимовою.

Ваш помічник диктофон

Отже, ви співаєте разом з улюбленими виконавцями, напам’ять цитуєте діалоги з серіалів та неначе Емінем читаєте скоромовки. Залишилася дрібничка: навчитися виявляти та виправляти свої помилки. Допоможе в цьому диктофон. Аудіозапис наявно продемонструє, що у вас виходить добре, а над чим ще потрібно попрацювати. Корисно також буде записати свою «роботу над помилками» та порівняти ці два аудіофрагменти. Помітили прогрес?

Та доведено, що над вимовою краще працювати під керівництвом досвідченого наставника, який вкаже на помилки та допоможе їх виправити.

