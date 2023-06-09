Ворог вдарив ракетами по околицях Харкова

Люди не постраждали.

Сьогодні близько десятої ранку окупанти завдавали ударів по околицях Харкова.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Харків’яни, перебувайте в укриттях! Ворог завдав удару. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється”, – йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, окупанти завдали ракетного удару по околицях Харкова. Ворог бив попередньо із комплексу С-300. Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці.

На Харківщині була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, минулої доби, 8 червня, російські окупанти завдавали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.