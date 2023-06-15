Із 1 липня Укрзалізниця збільшує на 10% тарифні ставки та посадові оклади залізничників

Укрзалізниця з 1 липня 2023 року підвищить на 10% тарифні ставки та посадові оклади залізничників.

Про це йдеться на сайті перевізника.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, підвищення заробітної плати залізничників передбачали у фінансовому плані товариства на 2023 рік.

"Наразі фінансовий стан компанії стабільний та прогнозований, тому готові вже з наступного місяця підвищити ставки та посадові оклади нашим працівникам. Також активно працюємо над збільшенням обсягів вантажоперевезень, адже наше завдання — вийти на беззбитковий рівень. Це також дозволить відшуковувати можливості для подальшого підвищення заробітної плати та повернути інші виплати", - сказав Лященко.

Востаннє УЗ підвищувала заробітні плати залізничників до початку повномасштабного вторгнення - у 2021 році.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кабінет Міністрів і Європейський банк реконструкції та розвитку готують проєкт відновлення української залізниці. КМУ ухвалює рішення залучити від ЄБРР 200 млн євро. А торік у вересні Укрзалізниця отримала додаткові 100 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти виділили на організацію вантажних та пасажирських перевезень, евакуаційних рейсів і поточні ремонти.