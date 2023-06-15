“Дія” почала тестування автоматичного закриття ФОП

Очікується, що тепер закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Охочі підприємці мають змогу записатися на бета-тестування послуги.

На порталі “Дія” запустили бета-тест автоматичного закриття ФОП.

Про це розробники повідомили у Facebook.

“Бета-тест найочікуванішої послуги для підприємців. Закривайте ФОП за 1 секунду на порталі Дія. Тепер не тільки відкрити, а й закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз йде набір тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

До тестування можуть долучитися:

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

“ФОП закривається за секунду! Жодних очікувань та помилок — усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а ви не ходитимете до податкової”, – зазначають розробники.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

Нагадаємо, у Раді анонсували повернення з 1 серпня перевірок та штрафів для бізнесу. Цього вимагає меморандум із МВФ.