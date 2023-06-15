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“Дія” почала тестування автоматичного закриття ФОП

Очікується, що тепер закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Охочі підприємці мають змогу записатися на бета-тестування послуги.

“Дія” почала тестування автоматичного закриття ФОП
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

На порталі “Дія” запустили бета-тест автоматичного закриття ФОП. 

Про це розробники повідомили у Facebook. 

“Бета-тест найочікуванішої послуги для підприємців. Закривайте ФОП за 1 секунду на порталі Дія. Тепер не тільки відкрити, а й закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що зараз йде набір тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби. 

До тестування можуть долучитися:

  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП; 
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків. 

“ФОП закривається за секунду! Жодних очікувань та помилок — усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а ви не ходитимете до податкової”, – зазначають розробники. 

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

Нагадаємо, у Раді анонсували повернення з 1 серпня перевірок та штрафів для бізнесу. Цього вимагає меморандум із МВФ.

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