“Дія” почала тестування автоматичного закриття ФОП

На порталі “Дія” запустили бета-тест автоматичного закриття ФОП.
Про це розробники повідомили у Facebook.
“Бета-тест найочікуванішої послуги для підприємців. Закривайте ФОП за 1 секунду на порталі Дія. Тепер не тільки відкрити, а й закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз йде набір тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.
До тестування можуть долучитися:
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
“ФОП закривається за секунду! Жодних очікувань та помилок — усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а ви не ходитимете до податкової”, – зазначають розробники.
Записатися на бета-тест можна за посиланням.
Нагадаємо, у Раді анонсували повернення з 1 серпня перевірок та штрафів для бізнесу. Цього вимагає меморандум із МВФ.