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Мінцифри пропонує мільйон доларів найкращому IT-“мисливцю” на ворожі безпілотники

24-25 червня в Україні пройде Drone Hackathon “Anti-Shahеd” для ІТ-спеціалістів, де можна представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників.

Мінцифри пропонує мільйон доларів найкращому IT-“мисливцю” на ворожі безпілотники
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України пропонує мільйон доларів найкращому “мисливцю” на ворожі безпілотники. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

“24–25 червня об’єднаємо розробників, інженерів, кіберспеціалістів, які створять системи і технології для виявлення та знищення ворожих дронів. А всі спільні напрацювання — запітчать представникам Сил оборони. Якщо ваш продукт доведе ефективність, військові підтвердять, що він потрібен просто зараз — отримаєте контракт в $ 1 млн на розробку або масштабування проєкту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сили ППО закривають українське небо. За час вторгнення вони знищили понад 1000 дронів-камікадзе. Але ворог постійно шукає способи, щоб вдосконалити власні БПЛА та зробити їх непомітними для українських протиповітряних сил. 

Очікується, що хакатон стане місцем, де з’явиться більше defense-tech інновацій, які захищатимуть українське небо.

Долучитися до хакатону можна за посиланням.

Drone Hackathon “Anti-Shahеd” проводиться з ініціативи Генштабу та Мінінфраструктури в межах проєкту Армія дронів.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони Великої Британії повідомило, що Іран почав передавати Росії більше ударних безпілотників. Москва перейшла від отримання невеликих поставок іранських OWA-БПЛА повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

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