Мінцифри пропонує мільйон доларів найкращому IT-“мисливцю” на ворожі безпілотники

Міністерство цифрової трансформації України пропонує мільйон доларів найкращому “мисливцю” на ворожі безпілотники.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
“24–25 червня об’єднаємо розробників, інженерів, кіберспеціалістів, які створять системи і технології для виявлення та знищення ворожих дронів. А всі спільні напрацювання — запітчать представникам Сил оборони. Якщо ваш продукт доведе ефективність, військові підтвердять, що він потрібен просто зараз — отримаєте контракт в $ 1 млн на розробку або масштабування проєкту”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Сили ППО закривають українське небо. За час вторгнення вони знищили понад 1000 дронів-камікадзе. Але ворог постійно шукає способи, щоб вдосконалити власні БПЛА та зробити їх непомітними для українських протиповітряних сил.
Очікується, що хакатон стане місцем, де з’явиться більше defense-tech інновацій, які захищатимуть українське небо.
Долучитися до хакатону можна за посиланням.
Drone Hackathon “Anti-Shahеd” проводиться з ініціативи Генштабу та Мінінфраструктури в межах проєкту Армія дронів.
Нагадаємо, нещодавно Міноборони Великої Британії повідомило, що Іран почав передавати Росії більше ударних безпілотників. Москва перейшла від отримання невеликих поставок іранських OWA-БПЛА повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.