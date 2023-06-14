Мінцифри пропонує мільйон доларів найкращому IT-“мисливцю” на ворожі безпілотники

24-25 червня в Україні пройде Drone Hackathon “Anti-Shahеd” для ІТ-спеціалістів, де можна представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників.

Міністерство цифрової трансформації України пропонує мільйон доларів найкращому “мисливцю” на ворожі безпілотники.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“24–25 червня об’єднаємо розробників, інженерів, кіберспеціалістів, які створять системи і технології для виявлення та знищення ворожих дронів. А всі спільні напрацювання — запітчать представникам Сил оборони. Якщо ваш продукт доведе ефективність, військові підтвердять, що він потрібен просто зараз — отримаєте контракт в $ 1 млн на розробку або масштабування проєкту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сили ППО закривають українське небо. За час вторгнення вони знищили понад 1000 дронів-камікадзе. Але ворог постійно шукає способи, щоб вдосконалити власні БПЛА та зробити їх непомітними для українських протиповітряних сил.

Очікується, що хакатон стане місцем, де з’явиться більше defense-tech інновацій, які захищатимуть українське небо.

Долучитися до хакатону можна за посиланням.

Drone Hackathon “Anti-Shahеd” проводиться з ініціативи Генштабу та Мінінфраструктури в межах проєкту Армія дронів.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони Великої Британії повідомило, що Іран почав передавати Росії більше ударних безпілотників. Москва перейшла від отримання невеликих поставок іранських OWA-БПЛА повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.