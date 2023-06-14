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Окупанти значно збільшили кількість тактичних бойових вильотів авіації, − Міноборони Великої Британії

Це, найочевидніше, стало відповіддю на посилення українських наступальних операцій.

Окупанти значно збільшили кількість тактичних бойових вильотів авіації, − Міноборони Великої Британії
Фото: ЕРА/UPG

За останні два тижні спостерігається сплеск тактичних бойових вильотів російської авіації, особливо над півднем України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Це, найочевидніше, стало відповіддю на повідомлення про посилення українських наступальних операцій. Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря.

Попри це щоденна кількість вильотів ПКС є набагато нижчою, ніж попередня пікова кількість, яка складала 300 щоденних місій на початку війни.

“З початку вторгнення південь України часто був приятнішим для операцій російської авіації порівняно з іншими ділянками фронту”, − підкреслюють британці.

За останній рік росіяни збільшили використання зброї класу “повітря-поверхня”, наприклад плануючих бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися далеко від своїх цілей.

Нагадаємо, начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов вважає, щоб отримати перевагу над ворогом у повітрі Україні потрібно принаймні 3-4 ескадрильї винищувачів F-16 по 12-16 одиниць.

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