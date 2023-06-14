Окупанти значно збільшили кількість тактичних бойових вильотів авіації, − Міноборони Великої Британії

Це, найочевидніше, стало відповіддю на посилення українських наступальних операцій.

За останні два тижні спостерігається сплеск тактичних бойових вильотів російської авіації, особливо над півднем України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Це, найочевидніше, стало відповіддю на повідомлення про посилення українських наступальних операцій. Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря.

Попри це щоденна кількість вильотів ПКС є набагато нижчою, ніж попередня пікова кількість, яка складала 300 щоденних місій на початку війни.

“З початку вторгнення південь України часто був приятнішим для операцій російської авіації порівняно з іншими ділянками фронту”, − підкреслюють британці.

За останній рік росіяни збільшили використання зброї класу “повітря-поверхня”, наприклад плануючих бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися далеко від своїх цілей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/B5dsskplYC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2023

Нагадаємо, начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов вважає, щоб отримати перевагу над ворогом у повітрі Україні потрібно принаймні 3-4 ескадрильї винищувачів F-16 по 12-16 одиниць.