Люди не постраждали.

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Протягом минулої доби, 14 червня, ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджений приватний будинок, гараж, господарча споруда та автомобіль. Спалахнула пожежа.

Фото: Олег Синєгубов

У селі Івашки Богодухівського району зруйнований приватний будинок. У місті Куп’янськ пошкоджені 2 приватних домоволодіння. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,5 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють прикордонні районі Харківщини. Так,11 червня ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Двоє людей дістали поранення.