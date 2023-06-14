Протягом минулої доби, 14 червня, ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджений приватний будинок, гараж, господарча споруда та автомобіль. Спалахнула пожежа.
У селі Івашки Богодухівського району зруйнований приватний будинок. У місті Куп’янськ пошкоджені 2 приватних домоволодіння. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,5 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють прикордонні районі Харківщини. Так,11 червня ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Двоє людей дістали поранення.