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​Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому Луганську

"Бо Луганськ - це Україна".

​Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські листівки у тимчасово окупованому Луганську
Фото: Жовта стрічка

Активісти "Жовтої Стрічки" поширюють проукраїнські стікери та постери у тимчасово окупованому Луганську

Про це активісти повідомили у Telegram.

"Люди ризикують своїм власним життям та свободою, щоб продемонструвати громадянську позицію у тимчасово окупованому Луганську. Це саме той Луганськ, у якому встановлені безліч камер відеоспостереження, це саме той Луганськ, де рашисти грабують та вчиняють репресії проти наших громадян, і це саме той Луганськ, за який варто боротись. Бо Луганськ - це Україна! Зустрінемось на стадіоні "Авангард" уже зовсім скоро!" - йдеться в повідомленні.

Фото: Жовта стрічка

Нагадаємо, що активісти руху "Жовта стрічка" за добу поширили більше 100 графіті в окупованому Криму. "Ми прожовуємо спротив, бо ми чекаємо ЗСУ!" – йдеться в повідомленні.

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