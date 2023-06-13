Маляр пояснила, чому з'являються фейки росіян про втрати ЗСУ

Росія поширює неправдиву інформацію про втрати серед українських військових чи знищення техніки для того, аби Україна спростовувала ці дані та надавала реальні цифри.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Росіяни тим, що подають цю (фейкову - ред.) інформацію, намагаються витягнути у нас уточнення. У них складно з розвідкою на нашій території, і, приміром, якщо вони говорять, що вони знищили умовно 11 танків, то вони чекають, що ми "заковтнемо" цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію. Таким чином ми видамо свою інформацію", - сказала Маляр.

Заступниця міністра підкреслила, що до такої інформації про втрати слід ставитися спокійно. Так, втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно, адже це інформаційне правило війни.

Маляр підкреслила, що українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію та вірити лише українським офіційним джерелам.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив інформаційну стриманість України щодо контрнаступу.