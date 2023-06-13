З Херсонщини під Мар’їнку росіяни перекинули чеченські загони "Ахмат"

Російські окупаційні війська перекидають з Херсонщини під Мар’їнку чеченські загони "Ахмат-Юг" та "Ахмат-Сєвєр".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка. Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів «Ахмат-Юг», тут також ідентифіковані чеченські загони «Ахмат-Сєвєр», скоріше за все відбудеться ротація", – наголосив речник.

Нагадаємо, що втрати ворога на Таврійському напрямку за минулу добу склали близько 4 рот знищеними і пораненими. Марʼїнка – один із напрямків, де, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, сьогодні точаться бої.