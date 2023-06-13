ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти перевозять через Маріуполь свою знищену техніку

Водночас вантажівки із боєкомплектом росіян стоять у заторах.

Окупанти перевозять через Маріуполь свою знищену техніку
Фото: Скріншот з відео

Російські окупанти перевозять через Маріуполь свою знищену техніку.

Як написав у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, понад десяток побитих танків загарбники перевозили з Бердянського напряму через Маріуполь у бік Новоазовського району. 

Водночас у заторах стоїть техніка, що перевозить боєкомплект.

"Понад 20 вантажівок з БК на Бердянський напрям за день, з них близько 10 застрягли в коркам в Маріуполі на декілька годин. Логістика окупантів трохи (ніт) ускладнюється", – зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили на війні ще чотири танки і шість бойових броньованих машин.

Напередодні українські військові оприлюднили відео знищення ворожої техніки на Куп'янському напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies