Ввечері 14 червня від російського обстрілу у Херсоні двоє волонтерів отримали поранення

Один з поранених волонтерів - іноземець.

Сьогодні, 14 червня, російські окупаційні війська знову обстріляли Херсон.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

“За даними слідства, 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів”, - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Поранені волонтери допомагали з евакуацією цивільного населення.

Уточнюється, що один з волонтерів - іноземець.

За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл, яким було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 57 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 304 снаряди з мінометів, артилерії, ПТРК та БпЛА. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.