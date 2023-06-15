Маляр про наступ: На всіх напрямках є просування, майже кілометр на кожному

За її словами, на сході Росія продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків.

Станом на зараз триває наступ та оборонні дії на різних напрямках фронту. На кожному напрямку є просування близько кілометра.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на сході Росія продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

"На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх. На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що за добу ворог збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

"Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу", - зауважила Маляр.

Нагадаємо, нині заступниця глави Міноборони також повідомляла, що на Бахмутському напрямку ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування вперед Сил оборони.

Днями речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що на цьому напрямку, як і раніше, спостерігається зменшення боїв.