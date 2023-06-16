Армія РФ вчора вбила у Херсонській області двох мирних людей

Ще двоє були поранені.

Протягом 15 червня російська армія 54 рази обстрілювала Херсонську область, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації і також завдала ракетних ударів.

По Херсону ворог випустив 37 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення", – повідомив він.

Знадно з даними Офісу генерального прокурора, одним із загиблих є чоловік у Бериславському районі. Армія ворога відкрила вогонь по населеному пункту близько 19 години. Чоловік загинув у своїй квартирі.

Ще одна людина – 80-річна жінка – загинула внаслідок обстрілу селища Зеленівка.