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Армія РФ вчора вбила у Херсонській області двох мирних людей

Ще двоє були поранені. 

Армія РФ вчора вбила у Херсонській області двох мирних людей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом 15 червня російська армія 54 рази обстрілювала Херсонську область, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації і також завдала ракетних ударів.

По Херсону ворог випустив 37 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення", – повідомив він.

Знадно з даними Офісу генерального прокурора, одним із загиблих є чоловік у Бериславському районі. Армія ворога відкрила вогонь по населеному пункту близько 19 години. Чоловік загинув у своїй квартирі. 

Ще одна людина – 80-річна жінка – загинула внаслідок обстрілу селища Зеленівка.

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