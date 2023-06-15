Головне за день. Четвер, 15 червня

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію, окуповану росіянами, аби оцінити ситуацію після теракту Росії на Каховській ГЕС.

Гроссі зняв відео на фоні ставка-охолоджувача ЗАЕС.

Глава Агентства зазначив, що "важливим для безпеки цієї станції є те, що вода, яку ви бачите позаду мене, залишається на цьому рівні".

"... Є випаровування, може бути деякий витік, але його потрібно підтримувати на цьому рівні", - сказав Гроссі.

Глава МАГАТЕ зауважив, що при тій кількості води, яка є нині, станція може бути безпечною протягом деякого часу.

Зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу, який відбувся 13 червня.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в лікарні помер 38-річний чоловік.

"У нього були обпечені 80% тіла. Лікарі зробили все, що можливо. Втім травми були несумісні з життям", - додав очільник області.

Російська ракета забрала життя вже 13 людини. Ще 38 осіб - поранені.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 26 бойових зіткнень.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили два пункти управління росіян, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Крім цього, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Українські військові знищили 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Росія завдала п'ятьох ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Було зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 червня – в нашій новині.

Глава Пентагону Ллойд Остін озвучив підсумки 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

Як ідеться в дописі Остіна у твітері, союзники зосередили увагу на потребах України в системах ППО.

"Ми, як і раніше, зосереджені на задоволенні нагальних потреб України в системах протиповітряної оборони наземного базування. І це особливо важливо, оскільки протягом останнього місяця Росія безжально посилила свої ракетні та безпілотні атаки на міста України", - зазначив міністр оборони США.

За словами Остіна, Україна "має хороші можливості для вирішення викликів, які ще прийдуть" і що союзники будуть з нашою державою скільки завгодно.

Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.

У межах цієї ініціативи наша держава отримає сотні зенітних ракет малої та середньої дальності та пов'язаних з ними систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці.

Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом декількох тижнів.

Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу.

У резолюції, ухваленій у четвер (425 голосів «за», 38 «проти» та 42 утрималися), євродепутати підкреслюють, що вони очікують, що “процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше”.

Зазначається, що поки не буде досягнуто повного членства, ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни.

Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Крім того, Європарламент визнав руйнування Каховської дамби військовим злочином.

Депутати Європарламенту найрішучіше засуджують руйнування Росією Каховської дамби 6 червня, що є військовим злочином і спричинило масштабні повені та спричинило екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні. Усі відповідальні за військові злочини, включно з руйнуванням дамби, будуть притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом, додають вони.

Подробиці – в нашій новині.

Столичного очільника Віталія Кличка хочуть зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації, але остаточного рішення щодо цього немає. Про це повідомила джерела LB.ua у владних колах.

Це питання активізувалося на тлі трагедії зі загибеллю людей під зачиненим укриттям в Дніпровському районі. За даними ZN.ua, механізм зміщення Кличка з посади та кандидатури ймовірних наступників активно обговорюють на Банковій.

Тема відсторонення Кличка від керування КМДА, яка має реальні владні повноваження на відміну від посади мера, порушується не вперше.

Деталі – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!