Батьки учнів 65-ї школи Дніпровського району Києва показали, в якому укритті доводиться ховатися від повітряних тривог їхнім дітям.

"В основному приміщенні укриття нічого не змінилось, просто жахіття, як у тюрмі - все сиплеться, дверний прохід в аварійному стані, смітник в кінці кімнати, брудні стільці", - розповіла LB.ua Катерина, чия дитина ходить до цієї школи.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Це саме той район, управління освіти якого закупило в шкільні укриття на 2,7 мільйона грн сковорідки та кухонні комбайни, а також овочерізку. І планувало закупити барабани "для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог" на майже 1 млн грн, але після розголосу закупівлю скасували.

"Це укриття складається з двох кімнат. Одна менша, для першокласників, відремонтована ще в серпні-вересні 2022 року (шпакльовані і пофарбовані стіни), ми тоді з батьками ходили дивилися, коли йшли ремонти. Думали, що і цю велику кімнату зроблять - але ні, там частково відремонтована лише вентиляція, більше змін не помітила. Навіть старі совєцькі стенди з солдатами і видами гранат російською мовою не познімали, це, мабуть, дітям для наочності, від чого ховаються", - розповіла LB.ua Наталія, мама однієї зі школярок.

Фото: надане Катериною

До того ж в укритті навіть не було води, додала вона.

Хоча, як зазначила ще одна жінка, чия дитина ходить у цю школу, ще в серпні в занедбаному стані була і перша кімнаті - не було перила біля сходів, парти і стільці скинуті на одну купу. Тоді, каже, ходили до директорка з цим питанням.

Батьки, в цілому, нарікають на стан, в якому перебуває школа - розбиті вхідні сходи, фасад будівлі. Кажуть, що вчителі мовчать, бо побоюються директорки.

"У неї завжди відповідь одна: "це не моя компетенція, це вирішує/робить відділ освіти". Хоча вона ж як директор відповідальна за заклад освіти", - додає Наталія.

За словами вчителів, каже, перевірка від району в укритті була, акт про відповідність нормам - теж. "При цьому комісія приїжджала, коли був повний підвал дітей: зайшли подивились і все", - додає Катерина

"Дітям взагалі не проводять там уроки, вони там всі просто сидять, столів там немає, дуже шумно, голосно, дихати нема чим, бо витяжку включають дуже рідко. Все, що роблять діти в цьому укритті - сидять у телефонах. Але як це взагалі? В інших навчаються, малюють, читають, розповідають щось. А тут навіть взимку по 2-3 години сиділи, просто жахливо", - каже вона.

І додає, що під час тривоги, діти в укритті перебувають самі, вчителі з ними не сидять.