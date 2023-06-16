На Закарпатті двох керівників лісових підприємств підозрюють у видачі незаконних дозволів на рубку лісу зі збитками 3,5 млн грн

Їм інкриміновано перевищення влади або службових повноважень.

Двох керівників лісових підприємств на Закарпатті підозрюють у видачі незаконних дозволів на рубку лісу зі збитками 3,5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора Національного природного парку «Зачарований край» та ексдиректору ДП «Великоберезнянське лісове господарство».

Їм інкриміновано перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували незаконну вирубку лісу. Упродовж тривалого часу вони видавали лісорубні квитки, без дотримання відповідних лімітів та дозволів.

На підставі цих документів було проведено рубки лісів на ділянках природно-заповідного фонду.

Згідно з висновками інженерно-екологічної та почеркознавчої експертиз підтверджено порушення лісового законодавства та суму заподіяних державі збитків – понад 3,5 млн грн.

Нагадаємо, у лютому в Україні схвалили єдині правила впорядкування лісів. Європейські практики планування управління лісами допоможуть зберегти рідкісні види флори та фауни.