Вже незабаром в Україні розпочне роботу Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який має допомогти автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.
Про це повідомляє МВС України.
“Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Єдиний реєстр зброї, який запрацює в Україні в червні, передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.
Кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через “Єдине вікно громадянина”:
- Зайти на портал «Єдине вікно громадянина»
- Авторизуватися
- Оформити заявку
- Прикріпити пакет необхідних документів
- Додати сканкопії
- Завірити копії електронним підписом
- Надіслати заявку
Кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині:
- Особисте звернення до магазину
- Надання пакета необхідних документів
- Опрацювання заяви
Нагадаємо, у травні на Херсонщині затримали підозрюваного у торгівлі зброєю і боєприпасами. Чоловік торгував зброєю і боєприпасами, котрі залишили російські армійці.
Раніше працівники поліції вилучили у жителя міста Барвінкове у Харківській області порох, тротилові шашки та патрони. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62 мм.