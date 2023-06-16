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МВС розповіло про переваги Єдиного реєстру зброї, який запрацює з 23 червня

Зокрема, це має зробити процес отримання дозволів зручним і доступним.

МВС розповіло про переваги Єдиного реєстру зброї, який запрацює з 23 червня
Фото: Pixabay

Вже незабаром в Україні розпочне роботу Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який має допомогти автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.

Про це повідомляє МВС України. 

“Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Єдиний реєстр зброї, який запрацює в Україні в червні, передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

Кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через “Єдине вікно громадянина”: 

  • Зайти на портал «Єдине вікно громадянина»
  • Авторизуватися
  • Оформити заявку
  • Прикріпити пакет необхідних документів
  • Додати сканкопії
  • Завірити копії електронним підписом
  • Надіслати заявку

Кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині: 

  • Особисте звернення до магазину
  • Надання пакета необхідних документів
  • Опрацювання заяви

Нагадаємо, у травні на Херсонщині затримали підозрюваного у торгівлі зброєю і боєприпасами. Чоловік торгував зброєю і боєприпасами, котрі залишили російські армійці.

Раніше працівники поліції вилучили у жителя міста Барвінкове у Харківській області порох, тротилові шашки та патрони. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62 мм.

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