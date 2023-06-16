Вже незабаром в Україні розпочне роботу Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який має допомогти автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.

Про це повідомляє МВС України.

“Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Єдиний реєстр зброї, який запрацює в Україні в червні, передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

Кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через “Єдине вікно громадянина”:

Зайти на портал «Єдине вікно громадянина»

Авторизуватися

Оформити заявку

Прикріпити пакет необхідних документів

Додати сканкопії

Завірити копії електронним підписом

Надіслати заявку

Кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині:

Особисте звернення до магазину

Надання пакета необхідних документів

Опрацювання заяви

Нагадаємо, у травні на Херсонщині затримали підозрюваного у торгівлі зброєю і боєприпасами. Чоловік торгував зброєю і боєприпасами, котрі залишили російські армійці.

Раніше працівники поліції вилучили у жителя міста Барвінкове у Харківській області порох, тротилові шашки та патрони. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62 мм.