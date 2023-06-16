СБУ повідомила про підозру двом одеситам, які на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на двох одеських псевдожурналістів, які робили постановочні відео на замовлення російських телеканалів. Один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом рен-тв”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль «воєнкома» місцевого центру комплектування.

Удвох вони відзняли відео, де «воєнком» розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації. Цей фейк вийшов в ефірі російського рен-тв, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали.

Ініційовані СБУ експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігурантів.

Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою.

Слідство встановило, що, звільнившись з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку «Незалежного бюро журналістських розслідувань».

Після повномасштабного вторгнення РФ він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов з ними в контакт.

У ході обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ вилучили:

мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;

чорнові записи;

акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, уродженку Закарпаття заочно засудили до 12 років ув’язнення за виправдовування агресії РФ. У 2019 році вона переїхала до Москви, де у своїх соцмережах та ефірах російських пропагандистів вела підривну інформаційну діяльність проти України.