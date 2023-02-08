В Україні схвалили єдині правила впорядкування лісів

Кабінет міністрів схвалив єдині правила лісовпорядкування, повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Нові норми діятимуть для лісів усіх форм власності, незалежно від їхньої площі, на самозалісених ділянках та усіх полезахисних лісових смугах, розташованих на землях сільськогосподарського призначення.

У міністерстві зазначили, що таким чином уряд впроваджує кращі європейські практики в українське лісове господарство.

Порядок передбачає:

постійне оновлення інформації про ліси, адже матеріали лісовпорядкування розроблятимуться в електронному вигляді й будуть вноситись в єдину електронну таксаційну і картографічну базу даних;

залучення громадськості до підготовки процедури лісовпорядкування на різних етапах її здійснення;

врахування оцінки впливу на довкілля при плануванні процедури лісовпорядкування;

Щоб спонукати приватних власників самозалісених ділянок до відтворення лісів, у документі окреслена можливість спрощеної процедури здійснення лісовпорядкування один раз на 20 років.

Правила лісовпорядкування передбачають обов’язковий збір та упорядкування інформації про:

території екологічної мережі, які мають особливу цінність для захисту довкілля;

місцезнаходження видів флори та фауни і їхніх природних середовищ існування, які охороняються відповідно до Бернської конвенції;

праліси, квазіпраліси та природних лісів;

типових та унікальних природних комплексів, місць зростання й поселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу занесених до регіональних (обласних) переліків.

“Cучасне планування управління лісами допоможе зберегти рідкісні види флори та фауни, степові та лучні ділянки, заповідні території, зменшити суцільні рубки, збільшити частку лісів, що відновлюватимуться природним шляхом, де це можливо”, – прокоментував урядове рішення міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Нагадаємо, торік уряд змінив Правила відтворення лісів і визначив стандарти, яким мають відповідати лісове насіння і садивний матеріал.