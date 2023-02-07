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Внаслідок російського обстрілу загинула мешканка Сумщини

Всього за день було зафіксовано 125 прильотів.

Внаслідок російського обстрілу загинула мешканка Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 7 лютого, російські окупанти здійснили обстріли Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Глухівської громад Сумської області. Внаслідок одного з них загинула людина.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Сьогодні на жаль, ми втратили мирну жительку Сумщини. У результаті артобстрілу з 15:07 до 15:40 по с. Павлівка Білопільської громади (20 прильотів) і попадання снаряду в приватний житловий будинок загинула місцева літня жінка 1946 року народження”, - повідомили в пресслужбі.

Всього за день було зафіксовано 125 прильотів, скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв та випущено одну кулеметну чергу по території Сумщини.

Зокрема, Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, ймовірно калібру 120 мм, 20 прильотів.

Крім мінометного обстрілу по с. Павлівка Білопільської громади,  зафіксоване скидання із БПЛА 2 боєприпасів типу ВОГ, також інше село обстріляли з мінометів - 11 прильотів.

По м. Середина-Буда росіяни скинули з БПЛА вибуховий пристрій типу ВОГ 25 П, який не розірвався.

Зноб-Новгородську громаду обстріляли ймовірно з АГС − зафіксований 21 прильот.

Юнаківську громаду обстріляли з мінометів − 8 прильотів, а потім ще 18.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 7 мін, а також здійснили обстріл із крупнокаліберного кулемета.

Глухівську громаду обстріляли з міномету, всього було випущено 17 мін. 

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого, російські військові з артилерії обстріляли Куп'янськ у Харківській області. 

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