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Загін українських рятувальників вилетів до Туреччини

У загоні майже 90 рятувальників.

Загін українських рятувальників вилетів до Туреччини
Фото: ДСНС

Зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС України вирушив до Туреччини. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Майже 90 рятувальників та 10 пошуково-рятувальних собак розпочнуть роботи з ліквідації наслідків землетрусів. 

"Наші фахівці мають необхідний досвід і техніку. Їхні вміння безумовно допоможуть турецьким колегам. Висловлюємо свої співчуття народу Туреччини та родичам усіх загиблих. Ми поділяємо ваш біль та залишаємося поруч у цій біді", - написав Клименко.

Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, що 7 лютого президент Володимир Зеленський провів розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зеленський повідомив про рішення надати гуманітарну допомогу Туреччині.

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