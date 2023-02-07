У Миколаєві перші багатоповерхівки отримають компенсації за електрогенератори

Перші п’ять багатоповерхівок у Миколаєві отримають компенсації за електрогенератори.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він повідомив, що компенсацію отримають ОСББ “Північний-7”, “Північна зірка-2”, “Північний-5” (два житлові будинки), “Північна зірка-7” та “Затишна оселя-34”.

Цим будинкам із бюджету міста компенсують 50% вартості закупленого обладнання.

Щоб взяти участь у цій програмі, необхідно подати до “Центру енергоефективності” пакет документів. Подробиці можна дізнатись за адресою: вул. Фалєєвська, 13

Нагадаємо, у Миколаєві знову виникли проблеми з функціонуванням насосних станцій водопроводу. Містянам рекомендують зробити запас води поки є така можливість.