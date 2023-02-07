У Львові в квартирі вибухнув туристичний газовий балон

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Сьогодні, 7 лютого, у Львові на вул. Хмельницького в одній з квартир вибухнув туристичний газовий балон.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Як з’ясувалось на місці події, люди готували їжу на електричній плиті і коли вимкнули світло господарі поставили на плиту туристичний газовий пальник та продовжили готувати”, - розповіли в ДСНС.

Коли світло ввімкнули, електрична плита почала працювати, нагріла газовий балон, котрий і вибухнув.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

В ДСНС наголосили, що ні в якому разі не можна встановлювати газовий пальник на електричну чи газову плиту.

Нагадаємо, у багатоповерхівці міста Нововолинськ (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми.

Раніше у Києві в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєвої внаслідок недотримання правил експлуатації газових балонів стався вибух.