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У Львові в квартирі вибухнув туристичний газовий балон

На щастя, ніхто з людей не постраждав. 

У Львові в квартирі вибухнув туристичний газовий балон
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 7 лютого, у Львові на вул. Хмельницького в одній з квартир вибухнув туристичний газовий балон

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Як з’ясувалось на місці події, люди готували їжу на електричній плиті і коли вимкнули світло господарі поставили на плиту туристичний газовий пальник та продовжили готувати”, - розповіли в ДСНС. 

Коли світло ввімкнули, електрична плита почала працювати, нагріла газовий балон, котрий і вибухнув. 

На щастя, ніхто з людей не постраждав. 

В ДСНС наголосили, що ні в якому разі не можна встановлювати газовий пальник на електричну чи газову плиту. 

Нагадаємо, у багатоповерхівці міста Нововолинськ (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми. 

Раніше у Києві в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєвої внаслідок недотримання правил експлуатації газових балонів стався вибух.

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