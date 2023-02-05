Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники погасили пожежу в десятиповерховому житловому будинку в місті Українка на Київщині.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 21:02 пожежу у багатоквартирному житловому будинку у м. Українка ліквідовано на загальній площі 200 м.кв. Вогнем знищено чотири балкони та дві кімнати у двох квартирах на 6-му та 7-му поверхах та пошкоджено чотири балкони на 8-му та 9-му поверхах", - йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих немає. Сили ДСНС також евакуювали 15 осіб (із них дві дитини) на безпечну відстань.

Пожежа сталася 5 лютого о 19:42 на балконі 6-го поверху. Вогонь розповсюдився на балкони 7-го та 8-го поверхів.О 20:35 пожежу балконів локалізовано. На місці події залучалися від ДСНС 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.