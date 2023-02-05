Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про можливий наступ Росії.

Про це він зазначив у вечірньому відеозверненні.

"Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наразі дуже тяжко на Донеччині – там тривають запеклі бої.

"Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час", - сказав Зеленський.

"У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти", - додав президент.

Нагадаємо, раніше міністро оборони Олексій Резніков заявив, що Росія планує великий наступ до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Міністр попередив, що РФ залучає велику кількість мобілізованих військ. Справжня кількість контингенту може сягати 500 000 осіб.

Про високу ймовірність нового наступу говорили й керівник ГУР Міноборони та секретар Ради національної безпеки і оборони.

На думку західних аналітиків, президент РФ готує новий наступ на Україну, щоби показати, що його сили можуть відновити ініціативу після місяців втрат позицій. Також метою може бути тиск на Київ, аби він погодився на перемирʼя та залишив уже окуповані території в складі Росії. Відповідні дані публікувало агентство Bloomberg.