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Україна єдина країна, яка має досвід боротьби з РФ, - Резніков

Міністр вважає, що це аргумент щодо вступу до НАТО. 

Україна єдина країна, яка має досвід боротьби з РФ, - Резніков
Фото: ArmyInform

Україна стала країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції в Military Media Center.

"У Мадриді (на саміті НАТО - ред.) підтвердили, що головною загрозою НАТО є Росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією РФ. Які ще можуть бути аргументи заради прийняття України до Альянсу. Ми чітко розуміємо, яка країна скільки нам дає танків, продовжується навчання на «Леопардах», ведемо мову про ремонт, обслуговування. Ця динаміка показує, що ми стаємо армією, воїни якої – найкращі в Європі", - сказав міністр.

Він розповів про впровадження в ЗСУ натівської логістичної системи.

«Ми впровадили натівську систему LOGFAS, яка забезпечує логістичний та складський контроль. Контроль за зброєю абсолютно зрозумілий. Чисельність української армії зросла кратно, через що довелося масштабувати всі процеси забезпечення», – резюмував Резніков.

Нагадаємо, що 13 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна де-факто вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.

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