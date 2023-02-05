Окупанти за день двічі обстріляли Сумщину

Російська армія з мінометів знову обстріляла прикордонні населені пункти Сумської області.
Про це оперативне командування «Північ» повідомляє у Телеграмі.
З 06:30 до 06:35 зафіксували три "приходи", імовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Нововасилівка.
З 13:00 до 13:05 зафіксовано чотири "приходи", імовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Середина-Буда.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.
Нагадаємо, що протягом суботи, 4 лютого, ворог три рази обстрілював Сумщину.