Окупанти за день двічі обстріляли Сумщину

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Російська армія з мінометів знову обстріляла прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це оперативне командування «Північ» повідомляє у Телеграмі.

З 06:30 до 06:35 зафіксували три "приходи", імовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Нововасилівка.

З 13:00 до 13:05 зафіксовано чотири "приходи", імовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Середина-Буда.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Нагадаємо, що протягом суботи, 4 лютого, ворог три рази обстрілював Сумщину.