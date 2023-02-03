Рятувальники підірвали крижаний затор на Десні

До місця проведення піротехнічних робіт на Десні рятувальники дістались за допомогою спеціального снігоболотоходу “Богун”.

Сьогодні, 3 лютого, рятувальники підірвали крижаний затор на річці Десна у Броварському районі Київської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

До місця проведення піротехнічних робіт на Десні рятувальники дістались за допомогою спеціального снігоболотоходу “Богун”.

“Тут вже вдруге утворився крижаний затор, внаслідок чого значно піднявся рівень води і виникла загроза підтоплення поруч розташованих будинків”, - повідомили в ДСНС.

Фахівці ДСНС провели комплекс підготовчих заходів і підірвали крижини у руслі річки.

Після цього в звільнену промоїну пішла вода, і за декілька годин рівень річки почав стабілізуватися.

Раніше повідомлялось, що в ніч проти 21 січня сапери здійснять підрив криги на річці Десна біля Києва. Через підйом води в річці Десна було підтоплено майже 20 будинків. Після підриву вода в річці Десна спала більш ніж на 30 сантиметрів.