​Мати скандального судді Вовка будує готель на одеському пляжі, - Bihus.Info

У квітні 2023 року на одеському узбережжі з’явилася будівельна техніка, екскаватор перекидав каміння у море, а частину пляжу загородили колючим дротом. Будівельні роботи проводила фірма, записана на маму судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка.

Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

4-поверховий готель на одеському пляжі будує фірма “Прим-отель”. Раніше на цьому місці було кафе. За документами – це не нове будівництво, а реконструкція. А самі роботи мали бути завершеними ще в 2021-му році.

Власниця фірми - Наталя Гладка, мати київського судді Сергія Вовка. Принаймні, її прізвище, як матері, він зазначав у офіційному суддівському досьє. І їй же дарував у 2014-му році майно в Одесі.

У коментарі журналістам Bihus.Info Вовк зазначив: "Я ніякої господарської діяльності не веду, будь-якої протиправної діяльності я не веду. І якщо є питання з приводу моєї діяльності, звертайтесь, будь ласка, до спікера суду". А з приводу будівництва в Одесі порадив звертатися до матері.

Наталя Гладка заявила журналістам що Сергій Вовк - не її син, а також дала зрозуміти, що будівельні роботи на одеському пляжі триватимуть.

Нагадаємо, Сергій Вовк – скандально відомий суддя. В Печерський районний суд він потрапив у 2006-му році, і вже наступного року прийняв рішення щодо передачі землі в центральній частині Одеси фізичним особам, через незаконність якого порушили кримінальне провадження.

Також Вовк розблоковував рахунки колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, якого на той момент підозрювали у заволодінні 540 млн грн Аграрного фонду.

Саме Вовк головував у колегії суддів, які засудили ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка до 4 років в’язниці, зокрема, за святкування Дня міліції. Після чого Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплачувати Луценку компенсацію.

У 2020-му саме Вовк своїм рішенням зобов’язав Офіс Генпрокурора забрати справу заступника голови Офісу Президента у НАБУ. Олега Татарова підозрювали у причетності до дачі хабара за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами Національної гвардії. Сама справа стосувалася екснардепа Максима Микитася, тож відповідно вона була підслідна саме НАБУ. І справа Татарова – не єдина, яку за рішенням Вовка було забрано у НАБУ і передано до інших органів.