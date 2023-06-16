Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок.

Як ідеться в дописі Сирського у телеграмі, Сили оборони "продовжують йти вперед та звільняти українську землю".

Командувач зазначив, що з командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії.

"Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання - деокупація наших територій. Наша перевага - у якості, точності та мотивації", - підкреслив Сирський.

Він додав, що подякував захисникам за якісну роботу та просування вперед і відзначив підрозділи 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр.

"Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - наголосив командувач.

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наразі українські війська наступають на півдні України та на Бахмутському напрямку.

За словами речника Генерального штабу Андрія Ковальова, українські війська продовжують і оборонні, і наступальні дії та мають частковий успіх. На лініях оборони жодної позиції не втрачено.