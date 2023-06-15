Станція може працювати в безпечному режимі упродовж деякого часу, зазначив очільник МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію, окуповану росіянами, аби оцінити ситуацію після теракту Росії на Каховській ГЕС.

Гроссі зняв відео на фоні ставка-охолоджувача ЗАЕС.

Глава Агентства зазначив, що "важливим для безпеки цієї станції є те, що вода, яку ви бачите позаду мене, залишається на цьому рівні".

"... Є випаровування, може бути деякий витік, але його потрібно підтримувати на цьому рівні", - сказав Гроссі.

Глава МАГАТЕ зауважив, що при тій кількості води, яка є нині, станція може бути безпечною протягом деякого часу.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023

Нагадаємо, нині генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі таки розпочав анонсований раніше візит на Запорізьку атомну електростанцію. Очікувалося, що Гроссі проінспектує станцію після підриву Каховської дамби.

Днями Енергоатом повідомив, що попри підрив російськими окупантами греблі ситуація залишається стабільною та контрольованою.