На городі у мешканця Харківщини поліцейські виявили 2 тисячі рослин конопель

Також під час обшуку у чоловіка знайшли сухі рослини конопель.

На городі у жителя с. Шевелівка Харківської області поліція виявила понад 2 тис. рослин конопель.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Також під час обшуку поліцейські вилучили сухі рослини конопель та паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну.

За даним фактом співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Нагаадааємо, раніше повідомлялось, що в Україні можуть легалізувати медичний канабіс для важкохворих та лікування ПТСР.