Поліцейські підозрюють у колабораціонізмі мешканця Харківщини

Підозрюваний говорив, що “Росія на окупованій території залишиться назавжди, України тут не буде”.

Правоохоронці повідомили жителю Куп’янського району Харківщини про підозру у колабораціонізмі, оскільки той не визнавав поширення державного суверенітету України та публічно підтримував “руський мир”.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що під час окупації с. Малий Бурлук 62-річний чоловік заперечував російську агресії проти України.

Чоловік під час спілкування з місцевими мешканцями публічно висловлював підтримку росіянам і говорив, що “Росія на окупованій території залишиться назавжди, України тут не буде”.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, на Харківщині експравоохоронець отримав 12 років за ґратами за колабораціонізм. Колишній слідчий добровільно обійняв псевдопосаду “поліцейського охорони” у так званій народній міліції.