Протягом 16 червня буде обмежено рух у центрі Києва

Завтра, 16 червня, в центрі Києва буде обмежено рух для транспортних засобів.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.
Зазначається, що обмеження руху відбудеться у звʼязку із проведенням заходів.
Про відновлення руху Патрульна поліція Києва пообіцяла повідомити додатково.
“Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та планувати свій маршрут завчасно”, - підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, в Києві розпочалась реконструкція Дегтярівського шляхопроводу, через що проїзд ним буде закрито до 30 листопада.