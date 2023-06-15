Протягом 16 червня буде обмежено рух у центрі Києва

Водіїв попросили з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

Завтра, 16 червня, в центрі Києва буде обмежено рух для транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що обмеження руху відбудеться у звʼязку із проведенням заходів.

Про відновлення руху Патрульна поліція Києва пообіцяла повідомити додатково.

“Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та планувати свій маршрут завчасно”, - підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, в Києві розпочалась реконструкція Дегтярівського шляхопроводу, через що проїзд ним буде закрито до 30 листопада.